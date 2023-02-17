Кабмин хочет прекратить выплаты пенсий нескольким категориям граждан: проект закона уже есть

В Украине есть четкие законы, согласно которым на пенсию претендуют все лица, имеющие соответствующий стаж, возраст или статус льготника, например инвалидность. Однако на днях Кабмин выдвинул предложение лишать пенсии тех граждан, которые серьезно нарушили закон. В связи с этим, Министерство социальной политики разработало законопроект “О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины”. Сейчас законопроект уже на рассмотрении и скоро вероятно вступит в силу.

Подпадают под эту категорию отдельные нарушители закона

Право на пенсию могут потерять лица, совершившие следующие нарушения:

Совершили государственную измену (статья 111 УК Украины). Были пойманы как коллаборанты (статья 111-1 УК Украины). Посягали на территориальную целостность Украины (статья 110 УК Украины). За насильственный захват власти (статья 109 УК Украины). Лица, которые подозреваются в преступных действиях, направленных против безопасности Украины и скрываются от правоохранителей. Речь и о тех, кто скрывается на территориях, которые сейчас временно контролирует Россия.

Согласно законопроекту, как только эти лица будут пойманы и приговор против них будет вынесен, они автоматически теряют право получать пенсию. В то же время после отбывания наказания пенсию можно вернуть. Те, кто достигнет пенсионного возраста в тюрьме, оформить выплату смогут только после того, как выйдут на свободу.

Лишать пенсий могут и другие лица

Также в Украине давно планируют начать масштабную верификацию пенсионеров. Все для того, чтобы идентифицировать оформивших пенсию нечестно. Речь о нечестно купленном стаже, липовой инвалидности и т.д. Этих лиц хотят выявлять и как минимум лишать выплат.