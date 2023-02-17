Кабмін хоче припинити виплати пенсій кільком категоріям громадян: проєкт закону вже є

В Україні є чіткі закони, згідно з якими на пенсію претендують всі особи, які мають відповідний стаж, вік або статус пільговика, наприклад, інвалідність. Проте, днями Кабмін висунув пропозицію позбавляти пенсії тих громадян, які серйозно порушили закон. У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України”. Зараз законопроєкт вже на розгляді й цілком ймовірно набере чинності.

Підпадають під цю категорію окремі порушники закону

Право на пенсію можуть втратити особи, які вчинили наступні порушення:

Вчинили державну зраду (стаття 111 КК України). Були спіймані, як колаборанти (стаття 111-1 КК України). Посягали на територіальну цілісність України (стаття 110 КК України). За насильницьке захоплення влади (стаття 109 КК України). Особи, які підозрюються у злочинних діях спрямованих проти безпеки України й переховуються від правоохоронців. Мова й про тих, хто переховується на територіях, які наразі тимчасово контролює Росія.

Згідно з законопроєктом, як тільки ці особи будуть спіймані й вирок проти них буде ухвалено, вони автоматично втрачають право отримувати пенсію. Водночас після відбуття покарання пенсію можна повернути. Ті хто досягне пенсійного віку в тюрмі, оформити виплату зможуть лише після того, як вийдуть на волю.

Позбавляти пенсій можуть й інших осіб

Також, в Україні давно планують розпочати масштабну верифікацію пенсіонерів. Все для того, щоб ідентифікувати тих, хто оформив пенсію нечесно. Мова про нечесно куплений стаж, липову інвалідність тощо. Цих осіб хочуть виявляти, та як мінімум позбавляти виплат.