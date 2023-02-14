Анонсировано повышение пенсий и ряд доплат: но коснется это не всех

В 2023 году украинским пенсионерам не стоит надеяться на значительные повышения пенсионных выплат. Правительство их заморозило из-за сложной экономической ситуации в стране. Но, как отмечают во власти, некоторые повышения, перерасчеты и надбавки остаются активными. Речь о пенсиях для участников боевых действий. Каждый, кто имеет такой статус, претендует на доплату в размере 25% от прожиточного минимума. По состоянию на февраль 2023 это 523 гривны. Также данная категория граждан претендует на постоянную надбавку в размере 40 гривен, которая предусмотрена ЗУ “Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны”. При этом максимальная выплата для участников боевых действий не может превышать 210% прожиточного минимума. Это 4395 гривен.

Пенсионный возраст остается неизменным

Также, военные и дальше могут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и в 50 лет (женщины). Это касается кадровых и не кадровых военных. Для того чтобы выйти на пенсию раньше положенного периода, военные должны наработать 25 и 20 лет стажа соответственно. Кадровые военные, имеющие необходимую выслугу лет, могут выходить на пенсию еще раньше. Также на пониженный пенсионный возраст претендуют и родственники умерших военных. К ним относятся официальные партнеры (супруг) или родители.

Среди надбавок в силе мартовская индексация

Ранее в Правительстве заявили, что, несмотря на заморозку выплат, мартовскую индексацию не отменят. Она состоится по графику и охватит все категории пенсионеров. Ожидается, что пенсии будут проиндексированы примерно на 24%. По крайней мере, таким получается индекс, если учитывать прошлогодний уровень инфляции. В результате индексации у каждого получится разный размер доплаты. Все в первую очередь зависит от размера расчетной пенсии.