Скарб у гаманці: які обігові монети українці продають за тисячі гривень

Українцям нерідко трапляються монети, які можна продати з аукціону за тисячі гривень. Такі копійки зазвичай знаходять в старих гаманцях, або ж просто отримують з рештою в супермаркеті. А потім виявляється, що звичайна на вигляд обігова монета є вкрай рідкісною і коштує цілого статку.

Експерти розповіли, які копійки на сьогоднішній день вважають найдорожчими. Серед них екземпляри номіналом від 5 до 50 копійок. За деякі з них колекціонери готові заплатити навіть понад 10 тис. грн.

Однією з найдорожчих українських монет на сьогоднішній день вважається 10 копійок різновиду 1.14ГАк випущена у 1992 році. За неї на аукціоні охоче заплатять від 10 до 14 тис. грн. Вирізнити цю копійку серед інших можна за такими ознаками:

потовщений зверху середній зубчик тризуба;

прямі верхівки букв «Н» та «Ї» (зазвичай вони загнуті);

тонкий та довгий хвостик грона №3;

гурт з товстою чи тонкою насічкою.

Чималу суму готові заплатити знавці й за монету номіналом 5 копійок 1996 року карбування. Її ціна становить близько 1 тис. гривень. Така вартість обгрунтована невеликим тиражем копійки, що склав лише 5000 штук. При цьому аналогічна 5-копійкова монета з банківського набору буде коштувати дорожче. Адже такий екземпляр жодного дня не був в обороті, а тому не матиме жодних ушкоджень та слідів зносу.

Чимало можна заробити й на монетах номіналом 50 копійок. Зокрема цінуються такі екземпляри:

50 копійок різновиду 3ВАг 1992 року випуску – від 4 до 6 тис. грн;

50 копійок різновиду 1.1АГм викарбувані у 1994 році – від 2 до 4 тис. грн.

Також серед нумізматів великою популярністю користуються 25-копійкові монети. Найбільш цінною з них є 25 копійок різновиду 5.1ДАг. Вона має низку особливостей:

товстий та округлий середній зубчик тризуба;

нижня частина хвостика від букви «Ї» торкається букви «Н»;

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гладкий гурт без насічок.

Також цю монету вирізняє нечітке зображення колосків та листя на аверсі.