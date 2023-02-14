Польша анонсировала новые выплаты украинцам: кто и на что претендует?

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали в Польшу. Соседнее государство предложило беженцам бесплатное проживание в специально обустроенных центрах и социальную помощь. Впоследствии некоторые выплаты были прекращены. И вот с нового 2023 года украинские семьи снова могут претендовать на финансовую поддержку. Возвращается выплата “Семья 500+”. На данную выплату претендуют люди с несовершеннолетними детьми. Ежемесячно такая семья может получать 500 злотых, что эквивалентно в настоящее время 4400 гривен. На выплату претендуют только украинцы, которые приехали в Польшу легально и сделали это после 23 февраля 2022 года.

Как можно оформить помощь?

Для того чтобы оформить выплату, нужно подать заявку через платформу электронных услуг Учреждения социального страхования (PUE ZUS) или через электронный банкинг Alior Bank, Bank PK, Bank Pocztow, Credit Agricole, VeloBan, mBan, Millennium, PEKA, Santander, SGB- Банк.



Чтобы подать заявку через ZUS, нужно иметь польский номер или электронную почту, иметь идентификационный номер Pesel и зарегистрироваться на платформе.

Заявку могут подавать лица, имеющие гражданство Украины, находящиеся в Польше на законных правах, которые регистрировались как лица, нуждающиеся во временной защите. Также если ребенок не родной, то должно быть оформлено попечительство. И ребенок опять же должен был въехать на территорию Польши после 23 февраля 2022 года.

О выезде из страны нужно сообщать

В прошлом году у некоторых украинцев были проблемы с польской стороной и из-за этих выплат в частности. Если вы планируете покидать Польшу, вы должны сообщить об этом в ту же организацию, где оформляли выплаты, чтобы помощь прекратили начислять. В противном случае деньги и дальше будут поступать на счет и потом их нужно будет вернуть. А в большинстве случаев еще и со штрафом.