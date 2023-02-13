Украинцы могут получить скидку на оплату коммунальных услуг: от 25 до 100%

В Украине отопительный сезон длится до середины весны и в настоящее время многие граждане откровенно страдают от больших платежек. Особенно непосильной для многих коммуналка стала в период войны. Доходы множества украинцев резко уменьшились, или совсем исчезли. Государство в таком случае поддерживает граждан льготами и субсидиями. Что касается субсидии, то ее средний размер составляет около 2000 гривен и рассчитывается учитывая доходы всех членов домохозяйства за последние полгода. Что касается льгот, то их принцип начисления несколько иной. Учитывается не только доход, но и социальное состояние каждой семьи. Например, в семье есть ветераны войны, инвалиды 1 и 2 группы или семья многодетная.

Льготы варьируются от 25 до 100%

Скидка на оплату коммунальных может достичь даже 100%, то есть государство оплачивает вместо семьи все тарифы в полном объеме. На подобную скидку претендуют:

Украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной. Лица пенсионного возраста, которые в прошлом работали в сфере образования, культуры или медицины и были трудоустроены в селе. Медики, что тоже являются жителями сельских местностей и соответственно проработали в селе всю жизнь.

Что касается 50% скидки, то на нее претендуют многодетные семьи, семьи военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Украинцы, которые были освобождены от службы по возрасту, или по уважительным причинам со здоровьем. Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью или трех и более несовершеннолетних детей. Также в эту категорию входят лица, считающиеся жертвами нацистских преследований.

Что касается скидки в 25%, то на нее претендуют дети войны.