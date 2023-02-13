Українці можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг: від 25 до 100%

В Україні опалювальний сезон триває до середини весни і в цей час багато громадян відверто потерпають від великих платіжок. Особливо непосильною для багатьох комуналка стала в період війни. Доходи безлічі українців різко зменшилися, або й зовсім зникли. Держава в такому випадку підтримує громадян пільгами та субсидіями. Щодо субсидії, то її середній розмір становить майже 2000 гривень та розраховується враховуючи доходи всіх членів домогосподарства за останні пів року. Щодо пільг, то їх принцип нарахування трохи інший. Враховується не лише дохід, а й соціальний стан кожної окремої сім’ї. Наприклад, в родині є ветерани війни, інваліди 1 та 2 групи, або сім“я багатодітна.

П ільги варіюються від 25 до 100%

Знижка на оплату комунальних може сягнути навіть 100%, тобто держава оплачує замість родини всі тарифи у повному обсязі. На подібну знижку претендують:

Українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Особи пенсійного віку, які у минулому працювали у сфері освіти, культури або медицини і були працевлаштовані у селі. Медики, які теж є жителями сільських місцевостей і відповідно пропрацювали у селі все життя.

Щодо 50% знижки, то на неї претендують багатодітні родини, родини військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань. Українці, які були звільнені від служби у зв’язку з віком, або через поважні причини зі здоров’ям. Родини, які виховують дитину з інвалідністю, або трьох і більше неповнолітніх дітей. Також до цієї категорії входять особи, що вважаються жертвами нацистських переслідувань.

Щодо знижки у 25%, то на неї претендують діти війни.