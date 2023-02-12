Березнева індексація пенсій відкладається: в Мінсоці розповіли деталі

На початку січня міністерка соціальної політики повідомила про індексацію пенсійних виплат у березні 2023 року. І це попри те, що індексація всіх виплат заморожена на цей рік через суттєвий дефіцит держбюджету через повномасштабне вторгнення армії окупантів.

Днями Жолнович повідомила, що дата проведення індексації переноситься. Близько 40% українських пенсіонерів отримують пенсію у розмірі близько трьох тисяч гривень. З урахування росту цін, який спровокувала війна, більшості пенсіонерів не вистачає цієї суми на забезпечення мінімальних потреб. Більше того, в цьому році скасували чимало підвищень, а тепер ще й повідомили про відтермінування березневої індексації.

В інтерв’ю Укрінформ Жолнович запитали, як в Мінсоці планують розв’язувати проблему падіння доходів, особливо в пенсіонерів. Вона заявила, що в її відомстві наразі працюють над тим, щоб провести індексацію на реальний рівень інфляції в країні. Якщо це відбудеться, то пенсійні виплати збільшать на 24%, про які раніше говорили експерти.

Також очільниця Мінсоцу додала, що вважає проведення індексації можливим у квітні, а не в березні, як це часто було в попередні роки.

Однак залишається той факт, що минулого року був прийнятий закон про перенесення індексації саме на березень.

Міністерка соціальної політики стверджує, що наразі проводяться розрахунки. Є відповідна формула індексації та закон, який це регламентує.

Цьогоріч рівень інфляції прогнозується на рівні 28%. Однак Жолнович заявила, що це не означає підвищення пенсій на такий відсоток. Раніше експерти повідомляли, що згідно з нинішніми показниками, пенсії мають підняти на 24%. Натомість в Мінсоці раніше говорили про підвищення лише на 5%.

Тепер зовсім не відомо, чи буде індексація пенсій. Адже на початку 2023 року Жолнович стверджувала, що ресурси на індексацію в березні все-таки є.