Правила продажи алкоголя изменят, а цены поднимут: чего ждать от законодателей

В Офисе президента предлагают кардинально изменить правила продаж спиртных напитков. Могут запретить продавать алкоголь за наличные деньги, а вместо привычных акцизных марок будут использовать электронные.

Сделать акцизную марку электронной предлагают в Офисе президента и профильном комитете ВР. Несмотря на обещанную борьбу с контрабандой, в Украине часть рынка алкогольных напитков все еще находится в тени. Приобрести продукцию без акцизов до сих пор можно онлайн.

Что изменится после введения электронных акцизов

Министерство финансов предлагает увеличить акциз на вина. Пока он составляет 8,42. В Кабмине его планируют увеличить на 3,81, то есть до 12,23. Увеличение цен на алкоголь позволит ежемесячно прибавлять в госбюджет 3,3 миллиона гривен. Такая сумма будет очень незначительна в масштабах бюджета страны.

В то же время в Офисе президента предлагают полностью запретить продавать алкоголь за наличные деньги. Рассчитаться можно будет только безналично. Это лишит магазины возможности продавать товары с фальсифицированным акцизом.

В ОП утверждают, что доля теневого рынка спиртного достигает 50%. Так что нововведения имеют смысл.

Спиртное приносит в бюджет Украины около 10 миллиардов гривен в год, поэтому есть смысл полностью вывести рынок алкогольных напитков из тени.

Что изменит после введения изменений

Таким образом, бутылка вина подорожает минимум на 4 гривны. Правительству придется пересмотреть минимальные розничные цены, поскольку изменится один из ключевых компонентов в цене.

Стоимость крепкого алкоголя вырастет примерно на 20-30%. Представители рынка говорят, что в таком случае процент теневого рынка возрастет. Однако жесткий контроль может этого не допустить.

Акцизы станут электронными, а приобрести алкоголь можно будет только банковской картой. Вместо наклеенных акцизных марок внедрят электронные акцизы в формате QR-кодов, которые любой желающий сможет отсканировать и узнать, откуда алкоголь попал в магазин. Однако покупать алкоголь можно будет только безналично.