Стоит ли волноваться: в ПФУ сделали важное объявление о выплате пенсий в феврале

В Украине проживает более 11 миллионов украинцев, и все они получают пенсии до 25 числа каждого месяца. Значительная часть пенсионеров получает выплату на банковский счет, другие в отделениях Укрпочты или с помощью почтальонов. Те, кто не пользуется банковскими картами, могут время от времени столкнуться с задержками пенсий. Особенно страшно многим будет в феврале, ведь в этом месяце всего 28 дней, и не исключение, что февральскую пенсию некоторые получат в марте. Как говорят в Пенсионном Фонде Украины, это не связано с дефицитом в бюджете или ненадлежащим финансированием. Проблема в организации работы компании Укрпочта.

Задержки провоцирует Укрпочта

Пенсионеры, которые получают деньги на банковские счета, не сталкиваются с задержками. В основном пенсия поступает им еще в первой половине месяца. Те, кто получает пенсию с помощью Укрпочты, часто сталкиваются с неудобствами. Все дело в том, что с наличными деньгами работать гораздо сложнее. Более того, во многих населенных пунктах банально не хватает работников и тем более почтальонов. Ситуация еще больше усугубилась в связи с войной, а затем с регулярными блекаутами. Единственный плюс в этой ситуации – деньги точно будут. ПФУ ежемесячно перечисляет абсолютно всю сумму на счета банков и Укрпочты. Дальше уже дело техники.

Пенсионеров призывают оформлять банковские счета

ПФУ снова и снова призывает пожилых людей переводить свои пенсии на банковские счета. Также, на этот же счет можно будет получать субсидию, которой теперь занимается Пенсионный Фонд. Сейчас субсидию выдают в виде наличных денег, а если вы хотите получать ее безналично, нужно написать соответствующее заявление. Также заявление следует писать в случае, если вы хотите изменить счет Ощадбанка на другой банк. Дело в том, что по умолчанию ПФУ выбирает для пересчета субсидии Ощад. Изменить это можно только с помощью заявления.