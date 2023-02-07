Користувачі Ощад 24/7 можуть примножити свої заощадження: банк розповів про важливе оновлення

Ощадбанк, як і більшість популярних банків країни має власний додаток “Ощад 24/7”. Через те, що клієнтами установи у своїй більшості є пенсіонери та представники соціальних категорій населення, то популярність мобільного банкінгу тут порівняно нижча. Щоб це змінити, Ощадбанк вирішив поступово оновлювати застосунок, щоб пропонувати клієнтам більше унікальних та вигідних послуг. Зокрема, наразі з’явилася нова послуга “Валютний депозит”.

Послуга має багато переваг для клієнтів

Про переваги нової послуги “Мій валютний депозит”, розповів голова управління Ощадбанку Сергій Наумов.

“Мій валютний депозит – відтепер у Мобільному Ощаді. Йдеться про продукт, який прив’язаний до офіційного курсу національної валюти. Це депозит у гривнях, який конвертується у долар і після завершення терміну конвертується назад у гривню за актуальним офіційним курсом. За відкриття через мобільний застосунок +0,25% до ставки. Щоб скористатися ним, потрібно вибрати у меню депозитів внесок у доларах на 6 місяців. Забезпечте собі гарантований захист від коливань офіційного курсу гривні до долара!”, – написав Наумов у своєму телеграм-каналі.

Якщо провести елементарні розрахунки, то справді виходять доволі вигідні умови. Зокрема, якщо особа поставить на депозит 10 доларів, то через пів року отримає 13,01 долар. А якщо на термін від 3 до 12 місяців, а тоді відсоток буде вищим, то отримає 15,01 долар.

Ощадбанк — учасник Фонду гарантованих вкладів

Зауважимо, що в Україні діє так званий Фонд гарантованих вкладів. Держава пішла на такий крок, щоб збільшити довіру клієнтів до банків та спонукати їх зберігати свої заощадження на депозитних рахунках. Зокрема, тепер при будь-яких ситуаціях, Фонд поверне вкладникам все до копійки, тоді як раніше мова йшла лише про максимум 200 000 гривень. Зауважимо, що подібна пільга діє протягом воєнного стану та три місяці після його завершення.