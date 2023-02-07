Пользователи Ощад 24/7 могут приумножить свои сбережения: банк рассказал о важном обновлении

Ощадбанк, как и большинство популярных банков страны, имеет собственное приложение “Ощад 24/7”. Так как клиентами учреждения в большинстве своем являются пенсионеры и представители социальных категорий населения, то популярность мобильного банкинга здесь сравнительно ниже. Чтобы это изменить, Ощадбанк решил постепенно обновлять приложение, чтобы предлагать клиентам больше уникальных и выгодных услуг. В частности, сейчас появилась новая услуга Валютный депозит.

Услуга имеет много преимуществ для клиентов

О преимуществах новой услуги “Мой валютный депозит”, рассказал глава управления Ощадбанка Сергей Наумов.



“Мой валютный депозит – теперь в Мобильном Ощаде. Речь идет о продукте, привязанном к официальному курсу национальной валюты. Это депозит в гривнах, который конвертируется в доллар и по истечении срока конвертируется обратно в гривну по актуальному официальному курсу. За открытие через мобильное приложение +0,25% к ставке. Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать в меню депозитов вклад в долларах на 6 месяцев. Обеспечьте себе гарантированную защиту от колебаний официального курса гривны к доллару!”, — написал Наумов в своем телеграмм-канале.

Если провести элементарные расчеты, то действительно получаются достаточно выгодные условия. В частности, если человек поставит на депозит 10 долларов, то через полгода получит 13,01 доллара. А если на срок от 3 до 12 месяцев, тогда процент будет выше, то получит 15,01 доллар.

Ощадбанк – участник Фонда гарантированных вкладов

В Украине действует так называемый Фонд гарантированных вкладов. Государство пошло на такой шаг, чтобы увеличить доверие клиентов к банкам и побуждать их сохранять свои сбережения на депозитных счетах. В частности, теперь при любых ситуациях Фонд вернет вкладчикам все до копейки, тогда как раньше речь шла только о максимуме 200 000 гривен. Заметим, что подобная льгота действует в течение военного положения и еще три месяца после его завершения.