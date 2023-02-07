Чи варто хвилюватися: в ПФУ зробили важливе оголошення щодо виплати пенсій у лютому

В Україні проживає понад 11 мільйонів українців і всі вони отримують пенсії до 25 числа кожного місяця. Значна частина пенсіонерів отримує виплату на банківський рахунок, інші у відділеннях Укрпошти або за допомогою листонош. Ті, хто не користується банківськими картками можуть час від часу зіштовхнутися з затримками пенсій. Особливо лячно багатьом буде в лютому, адже цього місяця лише 28 днів, і не виключення, що лютневу пенсію дехто отримає у березні. Як кажуть у Пенсійному Фонді України — це не пов’язано з дефіцитом у бюджеті чи неналежним фінансуванням. Проблема у організації роботи компанії Укрпошта.

Затримки провокує Укрпошта

Ті пенсіонери, які отримують гроші на банківські рахунки, не стикаються із затримками. Переважно пенсія надходить їм ще у першій половині місяця. Ті, хто отримує пенсію з допомогою Укрпошти часто стикаються із незручностями. Вся річ у тому, що з готівкою працювати набагато складніше. Більше того, у багатьох населених пунктах банально не вистачає працівників і тим паче листонош. Ситуація ще більше ускладнилася у зв’язку з війною, а потім з регулярними блекаутами. Єдиний плюс у цій ситуації — гроші точно будуть. ПФУ щомісяця перераховує абсолютно всю суму на рахунки банків та Укрпошти. Далі вже справа техніки.

Пенсіонерів закликають оформлювати банківські рахунки

ПФУ знову і знову закликає літніх людей переводити свої пенсії на банківські рахунки. Також, на цей самий рахунок можна буде отримувати субсидію, якою тепер також займається Пенсійний Фонд. Наразі субсидію видають у вигляді готівки, а якщо ви хочете отримувати її безготівково потрібно написати відповідну заяву. Також заяву треба писати у випадку, якщо ви бажаєте змінити рахунок Ощадбанку на інший банк. Річ в тому, що за замовчуванням ПФУ обирає для перерахунку субсидії Ощадбанк. Змінити це можна лише з допомогою заяви.