Удача не на вашей стороне: астрологи назвали 3 знака зодиака, которых ждет черная полоса в феврале

С 3 февраля в знаке Весы началось ретроградное движение астероида Церера. Это событие будет оказывать негативное влияние сразу на три знака зодиака. Им предстоят определенные трудности, которые нужно будет преодолеть, чтобы стабилизировать ситуацию.

Так кому не повезет?

Близнецы

Больше всего неприятностей случится на работе. Из-за постоянного потока проблем возникнет желание уволиться. Конкуренты и недобросовестные коллеги захотят воспользоваться ситуацией, у вас не остается времени на отдых. Однако не стоит упускать руки. Работайте по полной, не отвлекайтесь на мелочи и вещи, которые не касаются вас напрямую.

Звезды поспособствуют избавлению от розовых очков, поэтому вы сможете увидеть мир и свое окружение без украшений. Неожиданное открытие может стать причиной перепадов настроения и апатии, а плохие новости в дополнение могут вызвать ссоры с близкими людьми, проявите мудрость и терпение, только так вы преодолеете проблемы.

Рак

Помните о дедлайнах. Все сроки, которые вы сорвете в этом месяце отрицательно скажутся на вашем будущем. Незавершенные дела будут стремительно накапливать, это плохо скажется на вашем имидже. К тому же такой возможностью воспользуются ваши конкуренты.

Приготовьтесь выйти из зоны комфорта, чтобы решить свои проблемы. Иначе вы рискуете потерять слишком многое. Также важно внимательнее относиться к финансам, ведь вы рискуете потратить слишком многое и оказаться в затруднительном положении. В случае конфликтов с коллегами или родными проявите мудрость, это поможет сгладить острые углы.

Водолей

Если вы родились под знаком Водолея, то в феврале следует ожидать значительной нагрузки на работе. Это, вероятно, отразится на личной жизни. Также существует риск возникновения проблем со сном. Начавшиеся в этом месяце финансовые проблемы будут непродолжительными, но неприятными

Не следует начинать важные дела до начала весны. А еще, не пытайтесь уходить от ответственности, это ничем хорошим не закончится.