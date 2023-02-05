Удача не на вашій стороні: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, на яких чекає “”чорна смуга” в лютому

З 3 лютого в знаку Терези розпочався ретроградний рух астероїда Церера. Ця подія чинитиме негативний вплив одразу на три знаки зодіаку. Їх чекають певні труднощі, які потрібно буде подолати, щоб стабілізувати ситуацію.

Тож кому не пощастить?

Близнюки

Найбільше неприємностей трапиться на роботі. Через постійний потік проблем виникне бажання звільнитися. Конкуренти та недобросовісні колеги захочуть скористатися ситуацією, тож вам не даватимуть часу на відпочинок. Проте не варто упускати руки. Працюйте на повну, не відволікайтеся на дрібниці та речі, які не стосуються вас безпосередньо.

Зірки посприяють позбавленню від рожевих окулярів, тож ви отримаєте змогу побачити світ та своє оточення без прикрас. Несподіване відкриття може стати причиною перепадів настрою та апатії, а погані новини на додаток можуть спричинити сварки з близькими людьми. Виявіть мудрість та терпеливість, лише так ви подолаєте проблеми.

Рак

Пам’ятайте про дедлайни. Всі терміни, які ви зірвете в цьому місяці негативно позначаться на вашому майбутньому. Незавершені справи стрімко накопичуватимуть, це погано позначиться на вашому іміджі. До того ж такою нагодою скористаються ваші конкуренти.

Приготуйтеся вийти з зони комфорту, щоб розв’язати свої проблеми. Інакше ви ризикуєте втратити надто багато. Також важливо уважніше ставитися до фінансів, адже ви ризикуєте витратити надто багато та опинитися в скрутному становищі. У випадку конфліктів з колегами чи рідними проявіть мудрість, це допоможе згладити гострі кути.

Водолій

Якщо ви народилися під знаком Водолія, то в лютому варто очікувати значного навантаження на роботі. Це, ймовірно, позначиться на особистому життя. Також є ризик виникнення проблем зі сном. Фінансові проблеми, які розпочнуться в цьому місяці, будуть нетривалими, але неприємними

Не варто починати важливі справи до початку весни. А ще, не намагайтеся втікати від відповідальності, це нічим добрим не закінчиться.