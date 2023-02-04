Абсолютно все мужчины имеют право уезжать за границу: юристы поделились важной информацией

Уже почти год в Украине идет полномасштабная война, а границы остаются закрытыми для всех военнообязанных. Это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины определенных специальностей или добровольно вставшие на военный учет. Покидать страну могут только многодетные, лица с инвалидностью и другие владельцы так называемого “белого билета”. В то же время юристы уверяют, что сегодняшний запрет на выезд на самом деле недействителен. То есть нет соответствующего законопроекта, который запрещал бы военнообязанным покидать страну. Есть только постановление, но этого, мол, мало.

Каждый может оспаривать запрет на выезд

По словам юристов, запрет на выезд регулируется только Постановлением Кабмина №57 “О правилах пересечения государственной границы”. На самом деле такой запрет должны принять в виде отдельного законопроекта, за который должны проголосовать в Верховной Раде. Подобных действий проведено не было, а потому запрет этот простыми словами “липовый”.



“Конституционный суд Украины отмечает, что ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина возможно в случаях, определенных Конституцией Украины. Такое ограничение может устанавливаться исключительно законом – актом, принятым Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине. Установление такого ограничения подзаконным актом противоречит статьям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституции», – заявляет адвокат Дарья Тарасенко ссылаясь на Конституцию Украины.

По словам юристов, власти не пошли на такой шаг, иначе тогда украинцы могли бы массово обжаловать данное решение. А так как нормативно-правового акта не существует, то и обжаловать нечего. Теперь каждый может оспаривать только собственные права. Конечно, если обращаться в суд, то есть шансы выиграть дело, но они ничтожны, заключают юристы.