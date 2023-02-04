Абсолютно всі чоловіки мають право виїжджати закордон: юристи поділилися важливою інформацією

Вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна, а кордони залишаються закритими для всіх військовозобов’язаних. Це чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки певних спеціальностей, чи ті, які добровільно стали на військовий облік. Покидати країну можуть лише багатодітні, особи з інвалідністю і інші власники так званого “білого квитка”, Водночас юристи запевняють, що сьогоднішня заборона на виїзд насправді не є дійсною. Тобто, немає відповідного законопроєкту, який забороняв би військовозобов’язаним покидати країну. Є лише постанова, але цього, мовляв, замало.

Кожен може оскаржувати заборону на виїзд

Зі слів юристів наразі заборона на виїзд регулюється тільки Постановою Кабміну №57 “Про правила перетину державного кордону”. Насправді таку заборону мають прийняти у вигляді окремого законопроєкту, за котрий повинні проголосувати у Верховній Раді. Подібних дій проведено не було, а відтак заборона ця простими словами “липова”.



“Конституційний суд України зазначає, що обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина можливе у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватись виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції””, – заявляє адвокат Дар’я Тарасенко посилаючись на Конституцію України.

Зі слів юристів, влада не пішла на такий крок, інакше тоді українці могли б масово оскаржувати дане рішення. А так, як нормативно-правового акту не існує, то й оскаржувати нічого. Наразі кожен може оскаржувати лише власні права. Звісно, якщо звертатися в суд, то є шанси виграти справу, але вони мізерні, підсумовують юристи.