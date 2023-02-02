По 10 гривен за кубометр: кто из украинцев будет платить за газ больше остальных

В 2022 году большинство украинцев перешли под крыло Нафтогаза. Из-за войны многие компании поставщиков обанкротились и Нафтогаз стал оптимальным вариантом, который смог защитить потребителей от неконтролируемого роста цен на голубое топливо.

В то же время, есть и с десяток компаний, продолживших свою деятельность. Они продолжают обслуживать потребителей территориально. Каждый месяц компании обнародуют тарифы на газ. Появилась такая информация и в феврале. Оказывается, некоторые украинцы платят примерно на 2 гривны больше, чем все остальные, а некоторые наоборот — экономят.

Тарифы на газ колеблются от 7,70 до 9,99 грн.

Цены по сравнению с прошлым месяцем не изменились. Это обусловлено тем, что на тарифы действует мораторий. До конца военного положения поставщики не вправе их повышать. Есть минимум пять компаний, клиенты которых платят за газ менее 8 гривен за куб (такая цена в Нафтогазе). Вот эти поставщики:

7,70 грн за куб предлагает компания Эру Людям.

7,799 грн за куб – «Энерджи Трейд Групп». Также в компании до апреля 2023 будет действовать сезонное предложение – акционный тариф «Черная пятница». В этом тарифе цена газа – 7,699 грн за кубометр.

7,96 грн за куб в Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

7,98 грн за куб – «Прикарпат Энерго Трейд».

7,99 грн за куб – «Полтавагаз Сбыт».

Следует знать, что такие тарифы компании предлагают преимущественно для старых клиентов. Если кто-нибудь захочет перейти к одному из этих поставщиков, то будет платить другие суммы.

Больше всех платят клиенты таких компаний:

ООО “ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ” – 8,20 грн. ООО “КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” (YASNO) – 8,46 грн. ООО “ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ” (YASNO) – 8,46. ТМ “Свитгаз” (ООО “РИТЕЙЛ СЕРВИС”) – 9,99.