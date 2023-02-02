Ряд товаров можно будет оплачивать только картой: наличные деньги запретят

В Украине свободно можно рассчитываться в торговых сетях как наличными, так и картами. Конечно, при условии, что в магазине есть терминал. Но вот анонсированы некоторые изменения, которые создадут большие неудобства тем, кто все еще не дружит с банковскими карточками и не привык носить их с собой. Бензин, сигареты и алкоголь можно будет покупать исключительно по безналичному расчету. Запрет на наличные деньги планируют ввести, чтобы вывести из тени ряд доходов и увеличить количество поступлений в казну.

Это еще и борьба с контрабандой

Также, на такие действия в Правительстве идут, чтобы уменьшить количество контрабандистов, и освободить полки от некачественной продукции, которая может привести к отравлению и даже роковому концу. Также, в связи с этим, абсолютно каждый магазин и даже самый маленький киоск должны иметь терминал. Это касается как городов, так и самых маленьких поселков. Когда именно проект вступит в действие, будет ли происходить все постепенно или нет — сообщат со временем. Пока данная инициатива на стадии обсуждения и планирования.

В магазинах будут принимать электронные гривны

Ну и к теме наличных и безналичных расчетов. В настоящее время в Национальном Банке работают над созданием собственных электронных денег. Такая практика, мол, распространена во многих цивилизованных странах. Украина в этом случае не будет отстаивать, ведь с цифровизацией у нас полный порядок. Электронные деньги будут иметь такую же силу, как и обычные. Ими планируют в будущем выплачивать социальные выплаты и даже пенсию. Вероятно, данная инициатива будет внедряться постепенно, чтобы людям легче было приспособиться к обновлению. Особенно, если речь идет о старшем поколении, которое предпочитает традиционные платежные средства.