Наближається пенсійна реформа: чи залишаться пенсіонери без виплат

В Україні найближчим часом планують запустити накопичувальну пенсійну реформу. Попередня її мета – збільшення розміру пенсій. Але не все так добре як здається. Деякі категорії українців можуть сильно постраждати від такого нововведення або зовсім залишитися без виплат.

Про деталі реформи розповіла член наглядової ради Українськоїнської ради бізнесу, виконавчий директор Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук.

Вона розповіла, що впровадження нової пенсійної реформи поставить під удар частину людей. Річ у тім, що певна категорія громадян України може опинитися в скрутному становищі. Найважче буде людям, яким зараз 40-45 років. Саме на їх плечі ляжуть всі “інновації” в пенсійному законодавстві.

На таких людей покладуть “подвійні зобов’язання”. Тобто вони будуть змушені утримувати своїх батьків пенсіонерів, пенсія яких надто мізерна, а також витрачати кошти на дітей, часто студентів чи ще школярів.

Водночас їм потрібно вже зараз відкладати собі на пенсію, інакше при досягненні пенсійного віку вони отримуватимуть мізер. Тобто їм потрібно буде розділити кошти на утримання батьків, дітей та не забути про накопичення на свою майбутню пенсію.

Пенсійна реформа передбачає накопичувальну пенсійну систему. Тобто крім звичного єдиного соціального внеску доведеться відкладати кошти зі зарплати на майбутню пенсію. Для середньостатистичного українця зараз це означає погіршення і так складної фінансової ситуації в родини.

Експерти стверджують, що зараз в Україні є чимало труднощів, пов’язаних з демографією. Ситуація погіршилася після повномасштабного вторгнення окупантів, коли чимала кількість працездатного населення та дітей – майбутнього країни були змушені поїхати за кордон у пошуках безпечного притулку.

Завдання уряду в найближчій перспективі — знайти способи повернути українців додому. Адже масовий відтік працездатного населення та дітей призведе до демографічного дисбалансу. Загалом українцям потрібно вже зараз думати про майбутню пенсію. Адже ще до війни на одного працюючого громадянина припадало 1,5 непрацездатних. Зараз ситуація стала ще гіршою.