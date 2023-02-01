Омбудсмен розповів, чи повинні українські біженці платити податок з допомоги від іноземних держав

Мільйони українців, які виїхали за межі України після початку повномасштабного вторгнення окупантів, досі отримують матеріальну допомогу. Відповідно цей дохід повинен бути задекларований, однак податок сплачувати не доведеться.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Після початку повномасштабної війни чимало українців отримують грошову допомогу від іноземних держав, різноманітних фондів та міжнародних організацій.

Згідно з Податковим законодавством, платники податків повинні подавати щорічну декларацію про майновий стан та доходи, і відповідно сплачувати податок. Однак чинне законодавство передбачає виняток стосовно оподаткування доходів, отриманих за кордоном. Цей виняток розповсюджується на осіб та членів сімей першого ступеня спорідненості, які постраждали в результаті вторгнення росії та скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном. Тобто за отриману фінансову допомогу від іноземних державних та міжнародних фондів не потрібно платити податок та військовий збір. Однак це не звільняє від необхідності подавати декларацію про майновий стан.

Вторгнення російських окупантів спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Мільйони українців змушені покинути власний дім через постійну загрозу своєму життю та здоров’ю.

Нагадаємо, що вже з березня українські пенсіонери можуть отримати виплати на 24% більші ніж зараз. В січні в Міністерстві соціальної політики заявили, що індексація пенсій все-таки відбудеться, це попри заяви уряду про замороження індексації всіх соціальних виплат. В Мінсоці раніше обіцяли надати більше інформації про майбутню індексацію ближче до кінця січня, коли остаточно підіб’ють підсумки грудня минулого року. Станом на 1 лютого нових даних про майбутнє підвищення немає. Ми продовжуємо слідкувати за повідомлення офіційних органів вдали, що першими інформувати вас про важливі події, які стосуються кожного українця.