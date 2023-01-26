Безработные украинцы могут рассчитывать на новый вид выплаты: детали

Сейчас в Украине сильно выросло количество безработных. В первую очередь это внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома и работу, а в новых населенных пунктах найти свободную вакансию очень проблематично. Также много людей, которые временно потеряли работу. То есть они официально не уволены, но компания пока не функционирует. Как следствие, предприниматель не платит страховые взносы. Часто так случается, если предприниматель проживает на оккупированных территориях или предприятие находит близко к линии фронта. В Пенсионном фонде заявили, что в таком случае они берут на себя обязанность выплачивать людям некоторые виды выплат.

От ПФУ можно получить несколько видов выплат

В частности, застрахованным лицам Пенсионный фонд может выплатить пособие при временной потере трудоспособности. Помощь при беременности и родах. Помощь на погребение, но за исключением, если речь идет о захоронении пенсионеров, безработных или лиц, умерших в результате несчастного случая на предприятии.



Чтобы получить помощь, застрахованное лицо должно прийти в отделение Пенсионного фонда и представить следующий перечень документов:

Оригинал и копию справки о статусе ВПЛ (из-за того, что в основном в такой ситуации оказываются переселенцы). Оригинал и копия паспорта гражданина Украины. Подлинник и копию идентификационного кода. Письмо нетрудоспособности.

Деньги будут начислены сразу после рассмотрения заявки.

Также в ПФУ занимаются субсидиями

Относительно субсидий теперь нужно обращаться в Пенсионный Фонд. Там уже заявили, что субсидию будут выдавать наличными. Правда, есть ряд нюансов. Если лицо является пенсионером, то будет получать субсидию вместе с пенсией на собственном отделении Укрпочты, или же на собственный счет в Ощадбанке. Если лицо не является пенсионером, и хочет получать деньги через банк, то вынуждено будет открыть в Ощадбанке счет. Если будет желание сменить банк на другой, нужно писать соответствующее заявление в отделении ПФУ.