Деякі пенсіонери можуть змінити свою пенсію на більш вигідну: потрібно звертатись у ПФУ

В Україні є різні види пенсій. Звичайна, яку особа отримує по досягненню пенсійного віку та за наявності страхового стажу. Пенсія у зв’язку з інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника тощо. Водночас, отримувати відразу дві виплати законом забороняється. Якщо особа допустимо отримує пенсію у зв’язку з інвалідністю і в один момент отримує право ще на пенсію за віком, то має вибрати, яку з цих двох виплат надалі отримувати. Можна вибрати вигіднішу пенсію, більш вищу і ту, яка буде індексуватися, адже індексуються не всі.

Щоб вибрати пенсію потрібно писати заяву до Пенсійного фонду

Якщо особа хоче змінити виплату, потрібно з’явитися у відділення Пенсійного фонду та написати заяву.

«Якщо я інвалід ІІ групи безстроково, перекомісія у травні була, а 60 років — у січні 2023 року, чи буде мені автоматично призначено пенсію за віком? Або треба якось добиратися на ношах і писати ще й заяву» – запитав у фахівців ПФУ мешканець Тернопільської області.

Ті відповіли, що перерахунок здійснюється лише на підставі звернення. В телефонному форматі чи онлайн режимі це зробити неможливо.

За більше детальнішою інформацію можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду України за номерами: 0-800-503-753 (безкоштовно) та (044)281-08-70 або (044)281-08 -71 (тарифікація згідно з тарифами вашого оператора мобільного зв’язку) з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00 та в суботу з 8:00 до 14:00.

Оформити пенсію можна віддалено

Водночас подати документи на оформлення пенсії за віком можна через портал ПФУ. Але для цього потрібно зареєструватися, створити власний кабінет, і мати електронну трудову книжку. Хоча подати документи можна й без неї. Потрібно лише послідовно заповнювати анкету і прикріпити всі скан-копії, які вимагає система.