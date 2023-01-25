Украинцы массово теряют доступ к Приват24: из-за чего банк проводит блокировку?

Чтобы узнать актуальные проблемы в банковской системе достаточно всего лишь зайти на сайт Минфина. Там масса разнообразных комментариев, преимущественно негативного характера о тех или иных ситуациях, случившихся с клиентами разных банков. Появился комментарий от украинца, который столкнулся с блокировкой приложения Приват24. Эта история будет полезна всем гражданам, которые сейчас проживают в Херсоне, в только что освобожденных территориях, или еще на временно оккупированных.

Люди не могут снять с карточек наличные деньги

Мужчина, написавший этот комментарий, хотел помочь родственникам, проживающим в Херсоне. Дело в том, что в городе и области очень проблематична ситуация с банками, банкоматами, мобильной связью и интернетом. Снять наличные практически негде, поэтому люди пересылают деньги на карточки неких посредников, а те выдают им их наличными. В частности, в данной ситуации родственники предоставили знакомому доступ к Приват24 и попросили, что он перекинул на карту посредника 10 000 гривен. При входе в Приват24 нужно было подтвердить собственную личность с помощью звонка от горячей линии банка или смс-сообщения. Все попытки подтвердить транзакцию были провалены. В результате доступ к приложению был заблокирован. Теперь люди совсем остались без средств и не имеют возможности оперативно решить проблему. Опять же из-за отсутствия нормальной связи.

Приватбанк ответил, что все законно

В ПриватБанке ответили, что все было законно. Для того чтобы предоставить другим лицам пользование мобильным банкингом нужна специальная доверенность. Так как банк несет ответственность за сохранность человеческих активов, то и приложение было оперативно заблокировано при первых подозрениях несанкционированного доступа к нему. В учреждении добавили, что таких случаев в последнее время участилось. Людям следует пробовать самостоятельно совершать все операции с приложением, в противном случае будет такая же история.