Дехто з українців отримає по 300-600 гривень надбавки до пенсії: деталі

Попри тимчасове замороження зарплат та пенсій, деякі надбавки залишаються дійсними. Наприклад, перерахунок за віком. Тим пенсіонерам, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років дорахують від 300 до 600 гривень. Все в рамках урядової постанови під номером 849. Для того, щоб отримати доплату, потрібно мати необхідну кількість стажу, а також дочекатися виповнення необхідної кількості років.

Ці виплати почали нараховувати у 2020 році

Вперше надбавка за віком була нарахована у 2020 році. Тоді її отримала вікова категорія 80+. Далі виплати отримувати 70, та 75-річні. Цьогоріч, на доплату у розмірі 300 гривень претендують ті пенсіонери, яким виповниться 70 років. Тим кому виповниться 75 років доплатять по 456 гривень, а тим кому виповниться 80 — по 579 гривень. Варто зазначити, що ця доплата індексується, тож хто отримає її до березня, зможе потім мати ще трішки більшу пенсію.

Березнева індексація також в силі

Щодо індексації, то її не скасовують. Ба більше, планують провести у тому вигляді, в якому вона має бути. Через різкий стрибок інфляції, індекс повинен бути на рівні мінімум 24%. Деякі експерти зазначали, що це надто великий на нереальний відсоток. Що бюджету буде це не під силу, і все на що можуть розраховувати пенсіонери, це максимум 4-5%. Та, як виявляється індексувати будуть на 24%. Щоправда, навіть з таким високим індексом, перерахунок відчують не всі. Вагома доплата, а саме в розмірі приблизно 1500 гривень буде в тих, хто має пенсію від 6000 і вище. Річ в тім, що індексують не фактичну виплату, а розрахункову. В тих, хто має 2600 гривень, розрахункова виплата становить 2050. Після індексації вона буде на рівні фактичної пенсії, отже в пенсіонера нічого не зміниться.