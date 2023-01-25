Українці масово втрачають доступ до Приват24: через що банк проводить блокування?

Щоб дізнатися про актуальні проблеми в банківській системі достатньо всього лиш зайти на сайт Мінфіну. Там маса різноманітних коментарів, переважно негативного характеру про ті чи інші ситуації, що трапилися з клієнтами різних банків. Наразі, з’явився коментар від українця, який стикнувся з блокуванням додатку Приват24. Ця історія буде корисною всім тим громадянам, які наразі проживають у Херсоні, у щойно звільнених територіях, або ще на тимчасово окупованих.

Люди не можуть зняти з карток готівку

Чоловік, який написав цей коментар хотів допомогти родичам, які проживають у Херсоні. Річ в тім, що наразі в місті та області дуже проблематична ситуація з банками, банкоматами, мобільним зв’язком та інтернетом. Зняти готівку практично ніде, тому люди пересилають гроші на картки таких собі посередників, а ті видають їм їх готівкою. Зокрема, в даній ситуації родичі надали знайомому доступ до Приват24 і попросили, що він перекинув на картку посередника 10 000 гривень. При вході у Приват24 потрібно було підтвердити власну особистість за допомогою дзвінка від гарячої лінії банку, або смс-повідомлення. Всі спроби підтвердити транзакцію були провалені. В результаті доступ до додатку було заблоковано. Тепер люди зовсім залишилися без коштів, і не мають можливості оперативно вирішити проблему. Знову ж через відсутність нормального зв’язку.

Приватбанк відповів, що все законно

У ПриватБанку відповіли, що все було законно. Для того, аби надати іншим особам користування мобільним банкінгом потрібна спеціальна довіреність. Через те, що банк несе відповідальність за збереження людських активів, то й додаток було оперативно заблоковано при перших підозрах не санкціонованого доступу до нього. В установі додали, що таких випадків останнім часом почастішало. Людям варто пробувати самостійно здійснювати всі операції з додатком, в протилежному випадку буде така ж історія.