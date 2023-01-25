Некоторые украинцы получат по 300-600 гривен надбавки к пенсии: детали

Несмотря на временную заморозку зарплат и пенсий, некоторые надбавки остаются действительными. К примеру, перерасчет по возрасту. Тем пенсионерам, которым в 2023 году исполнится 70, 75 и 80 лет, досчитают от 300 до 600 гривен. Все в рамках правительственного постановления под номером 849. Для того чтобы получить доплату, нужно иметь необходимое количество стажа, а также дождаться выполнения необходимого количества лет.

Эти выплаты начали начислять в 2020 году

Впервые прибавка по возрасту была начислена в 2020 году. Тогда ее получила возрастная категория 80+. Далее выплаты получили 70 и 75-летние. В этом году на доплату в размере 300 гривен претендуют те пенсионеры, которым исполнится 70 лет. Тем кому исполнится 75 лет, доплатят по 456 гривен, а тем кому исполнится 80 — по 579 гривен. Стоит отметить, что эта доплата индексируется, и кто получит ее до марта, сможет потом иметь еще немного большую пенсию.

Мартовская индексация также в силе

Что касается индексации, то ее не отменяют. Более того, планируют провести в том виде, в каком она должна быть. Из-за резкого скачка инфляции, индекс должен быть на уровне минимум 24%. Некоторые эксперты отмечали, что это слишком большой и нереальный процент. Что бюджету будет это не по силам, и все на что могут рассчитывать пенсионеры, это максимум 4-5%. Но, как оказывается, индексировать будут на 24%. Правда, даже с таким высоким индексом, пересчет почувствуют не все. Весомая доплата, а именно в размере примерно 1500 гривен будет у тех, кто имеет пенсию от 6000 и выше. Дело в том, что индексируют не фактическую выплату, а расчетную. У тех, кто имеет 2600 гривен, расчетная выплата составляет 2050. После индексации она будет на уровне фактической пенсии, так что у пенсионера ничего не изменится.