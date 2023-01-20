Популярний мобільний оператор змінює умови тарифів: ціни повзуть вверх

В Україні не так багато мобільних операторів, і один з найпопулярніших — Vodafone. Клієнтами цієї компанії є мільйони українців абсолютно по всій території України. І ось, для всіх них є новина. Популярний тариф Vodafone SuperNet Start 2019 буде дорожчим. Починаючи з 20 січня його щомісячна вартість становитиме 170 гривень замість 140.

Але замість 10 гігабатів інтернету користувачі тепер матимуть 14, що в принципі дуже зручно. Без змін залишаються інші умови тарифу, а саме 120 хвилин на розмови з іншими операторами, 30 хвилин на дзвінки у роумінгу та безліміт у мережі Vodafone. Зауважимо, що користуватися цим тарифом можуть лише клієнти, у яких він вже підключений. Нові абоненти не мають доступу до цього плану. Якщо ж ви оплатили тарифний план на весь рік, то його вартість не зміниться та перерахунку не підлягатиме.

Крім цього мобільний оператор повідомив про подорожчання послуг Video, Online та Social PASS. До Video PASS за 60 грн/місяць додається послуга Apple TV.

Інші мобільні оператори теж підвищують ціни

Київстар та Lifecell теж підвищують ціни на тарифи, а також впроваджують нові тарифні плани куди включено більше гігабайтів, а ще дзвінки у роумінгу. Оператори змушені підіймати тарифи, адже у 2022 році витратили дуже багато коштів на ремонт інфраструктури, яка постраждала від війни. Ремонтні роботи продовжуються й по сьогодні.

До слова, ці три оператори об’єдналися, щоб створити національний роумінг. Це дуже виручає тих користувачів, які не можуть зловити мережу свого оператора. В такому випадку потрібно перейти у налаштування телефону, вибрати пункт мережі, вимкнути “Автоматичний вибір мережі” та приєднати вручну мережу того оператора, до якого є доступ. Цим лайфхаком багато людей користуються коли немає світла. Підключившись до іншого оператора люди можуть і на зв’язку залишатися і навіть користуватися мобільним інтернетом.