Росія почне ще одну війни щоб відволікти світ від України: прогноз з Давосу

Щоб відвернути увагу західного світу від війни в Україні та зосередити увагу на чомусь іншому, Росія готує масштабний конфлікт на Балканах. Там кремлівський режим вже намагається спровокувати людей та зруйнувати цілісність країни. Мова йде про Республіку Сербія у складі Боснії та Герцеговини. а також про північ Республіки Косово.

Таку заяву зробив президент Північної Македонії Стево Пендаровський на засіданні Міжнародного економічного форуму у Давосі. Він зазначив, що режим російського диктатора путіна намагається спровокувати людей для підтриву цілісності циїх країн. При чому перші такі спроби були зроблені кремлем ще багато років тому.

В регіоні Західних Балкан є дві точки. де потенційно може початися збройний конфлікт – це Республіка Сербська в складі Боснії та Герцеговини, а також північ Республіки Косово.

За його словами, активність російської пропаганди там знизилася в останні роки, оскільки увага була сконцентрована на протистоянні західних союзників через війну в Україні. Водночас політик впевнений, що якщо росія спробує відволікти Захід від подій в Україні, то ймовірно обере точкою нового конфлікту Західні Балкани, а не Балтію.

Він закликав країни-учасниці НАТО, країни Європейського союзу та кандидатів на вступ в ЄС потурбуватися про це.

За словами Пендаровського ключовим гравцем в цій ситуації мають виступити Сполучені Штати Америки, адже саме вони надають найбільше військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що 16 січня в Давосі, Швейцарія, відкрилася офіційна частина Всесвітнього економічного форуму. Це традиційний майданчик для обміну думками бізнесменів та світових лідерів. Цього року форум присвячений глобальному спаду економіки, в тому числі через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну.

Сподіваємося, що вже в 2023 році Україна здобуде повну перемогу у цій війні, а російська федерація буде зруйнована й більше ніколи не вторгнеться в сусідню країну та не спровокує жодної війни у будь-якій точці земної кулі.