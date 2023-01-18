Євро стрімко дорожчає: що відбувається на валютному ринку 18 січня

Європейська валюта повільно, але впевнено рухається вгору в обмінниках. Долар, як раніше зберігає свої позиції.

Середній курс долара на валютному аукціоні станом на ранок середи, 18 січня, не змінився відносно значень вівторка ні в продажі, ні в покупці. Курс як раніше становить 40, 47 та 40, 39 гривні за одиницю відповідно.

Щодо європейської валюти, то вона продовжує стрімкий ріст. Станом на полудень середи євро торгувався по 43,28 гривні за євро, тобто європейська валюта додала 3 копійки відносно значень вівторка, в покупці євро коштує 43,08 гривні за євро, додав 5 копійок за одиницю.

Курс готівкового долара та євро

Готівковий курс долара в банках в середньому не змінився відносно денних значень ні в продажі (40,6 гривні за долар), ні в покупці (40,1 гривні за долар). Курс європейської валюти також не змінився: 43,25 гривні за євро в продажі та 42,5 гривні євро в покупці. Таку інформацію наводить полулярний портал “Мінфін”.

Приватбанк підвищив курс продажу долара на 5 копійок, повернувшись до показників 40,3 гривні за одиницю. Найнижчий курс долара серед великих банків встановлений в OTP Банку– рівно 40 доларів за одиницю. В Універсал Банку за один долар просять 40,5 гривень, на 5 копійок долар здешевшав в Райффайзен Банку та Сенс Банку.

Щодо євро, то Приватбанк підвищив курс продажу євро в середу на 10 копійок, тобто до 43 гривень за долар. На такому ж рівні курс європейської валюти в Універсал Банку. додав 5 копійок.

Нагадаємо, що експерти стверджують що вже влітку цього року Національний банк України може перестати підтримувати курс долара. Це пов’язано з виникненням дефіциту коштів в держбюджеті. Перше півріччя буде досить стабільним завдяки фінансовій допомозі західних партнерів, а от в другому можуть виникнути труднощі. Однак спеціалісти заспокоюють, що курс долара навряд чи досягне 50 гривень за одиницю.