Синоптики розповіли, коли до України повернуться морози

На свято Водохреща цього року буде аномально тепла погода. Зазвичай це свято супроводжується тріскучими морозами. Проте цього року температура повітря сягатиме +11 градусів за Цельсієм у більшості регіонів України.

Народний синоптик Станіслав Щедрін стверджує, що через декілька днів після Богоявлення до України повернуться морози.

За його словами пік потепління прийдеться на 17-21 січня. Після чого стовпчики термометрів поповзуть донизу. Спочатку до -3 до +3 градусів за Цельсієм, а вже с 24 січня температура опуститься до -2 до -9 градусів за Цельсієм.

Синоптикиня Наталя Діденко дала схожий прогноз. За її словами ще один морозний період припаде на 23-24 січня.

Раніше синоптики повідомляли, що зима загалом та перший місяць 2023 року в Україні будуть досить теплими. Навіть аномально теплими. Проте періоди з морозами все-таки будуть, хоча й досить короткочасними.

За словами Станіслава Щедріна сильні морози в Україну повернуться в кінці січня та на початку лютого. Потім їх традиційно змінить відлига.

Нагадаємо, що цього року аномально тепла погода, наче сама природа стала на бік українців. Новий рік ми зустрічали при +14 градусів за Цельсієм, в багатьох регіонах зафіксували температурний рекорд за останні кілька десятків років.

Погода на Водохреще теж здивувала українців, адже замість сильних морозів погода тепла по весняному.

Нагадаємо, що українці зараз живуть в умовах регулярних відключень електроенергії. Тепла погода трохи покращує складне становище. Енергетична інфраструктура зазнала численних ракетних атак, що вивело з ладу чималу кількість трансформаторів. Тепла погода сприяє скороченню періодів відключення.

Нагадаємо, що вже цієї весни наслідки ракетних атак окупантів можуть бути не такими загрозливими. Річ у тім, що, ймовірно, вже навесні Збройні сили України отримають протиракетні системи Patriot, що допоможе захистити критичну інфраструктуру.