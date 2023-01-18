Українцям дозволять купувати стаж у Дії: скільки це коштуватиме

Всім відомо, що для виходу на пенсію громадянину потрібно мати необхідну кількість років стажу. Для прикладу, цього року українці можуть вийти на пенсію в 60 років, але лише при умові, що в них є не менше 30 років страхового стажу. Але якщо вам не вистачає кількох років стажу для виходу на пенсію, то його можна докупити.

Донедавна договір про купівлю стажу укладався з органами податкової служби мінімум на рік. Зараз не потрібно особисто відвідувати податкову, адже купити стаж можна прямо в додатку “Дія”.

Місяць стажу наразі коштує 22% від мінімальної заробітної плати. Поки що ця сума становить 1474 гривні, тобто (6700 гривень * 22%). Сума дорівнює мінімальному розміру єдиного соціального внеску. Таким чином рік страхового стажу обійдеться в 17 688 гривень. Людина повинна самостійно регулярно сплачувати такий мінімальний внесок, та таким чином накопичити необхідну кількість років стажу. При цьому робити внески потрібно навіть, якщо особа офіційно не працевлаштована. Усі дані про сплачені місяці відображаються в реєстрі застрахованих осіб.

Для прикладу. якщо особі пора йти на заслужений відпочинок, але років стажу не вистачає, то вона має право зробити разову оплату та придбати стаж за попередні роки. Але в такому випадку стаж коштуватиме вдвічі більше, тобто аж 35 376 гривень, оскільки його вартість помножать на коефіцієнт 2.

Раніше представники уряду прийняли ухвалу, яка передбачає укладання угоди про добровільне страхування через додаток “Дія.

Тепер кожна людина може самостійно визначати яку суму та коли вносити. Також внески можна робити на користь третьої особи. Тепер діти зможуть докупити стаж своїм батькам, яким невдовзі виповниться 60 років.

Якщо ж стажу не докупити, то особі доведеться чекати до 63 років, при умові наявності 25 років стажу, або 65 – якщо страхового стажу менше 20 років.