Юристи назвали 3 обставини, які дозволяють ігнорувати повістку до військкомату

В Україні вже одинадцятий місяць триває повномасштабна війна з російською окупаційною армією. Відповідно зараз введено воєнний стан та режим загальної мобілізації, тобто повістки вручають ледь не всім чоловікам для постановки на військовий облік. Водночас юристи стверджують, що повістку до військкомату або територіального центру комплектування можна ігнорувати. Однак існує лише три поважні причини, які не потягнуть за собою наслідків.

Тож при яких обставинах можна ігнорувати повістку до військкомату?

Хвороба, яка не дозволяє особі самостійно пересуватися. Необхідність доглядати за хворими близькими родичами. Такими, згідно з діючим законодавством, вважаються: дружина, чоловік або дитина, а також батьки чи батьки дружини/чоловіка. Однак лише при умові, що хвора людина проживає разом з військовослужбовцем. А ще, не повинно бути близьких родичів, які можуть взяти на себе догляд за хворим. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно резервіста або військовозобовязаного.

При цьому, наявність документів, що підтверджують звільнення особи від служби не будуть вважатися підставою для неявки. Оскільки це залежить від категорії, що вказана у військовому квітку. Єдина ситуація коли особа повністю звільнена від служби – наявність запису в військовому квитку “повна непридатність”. В усіх інших випадках потрібно надати відповідні довідки на офіційні документи.

Нагадаємо, недавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що вручення повістки не означає автоматичний квиток на фронт. Повістка – це спосіб “запросити” особу до військового комісаріату або територіального центру комплектування для постановки на облік або для актуалізації даних. Після цього особа зможе повернутися додому.

Також в Україні почалася масштабна перевірка внутрішньо-переміщених осіб, одна з причин яких – виявлення осіб призовного віку, які не стали на облік в територіальних центрах комплектування або військкоматах за місцем проживання.