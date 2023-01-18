У 2023 році змінено правила нарахування субсидій і пільг: деталі

Цьогоріч субсидіями почав займатися Пенсійний Фонд України. Також, цього року на субсидію розраховує значно більша кількість домогосподарств ніж минулого року. Все через різке падіння рівня доходів, безробіття, втрату годувальників тощо. Уряд запевняє, що компенсацію за комунальні послуги зможуть отримати абсолютно всі хто на неї має право. Однак, правила оформлення виплат трохи видозмінені. Ось, що потрібно знати.

Змінено умови видачі коштів отримувачам

Перше і головне оновлення — це те, що відтепер субсидія виплачуватиметься готівкою. Про це заявила пресслужба відомства, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання у грошовій формі» (в редакції постанови КМУ від 16.09.2022, № 1041).

Водночас тим пільговикам, які вже отримували пільги у 2022 році готівкою, гроші виплатять тим самим способом. Якщо пенсіонерам приходили гроші безготівково, то й цього року так буде. Кошти приходитимуть на той самий рахунок.

Тим хто немає рахунку в Ощадбанку, але хоче отримувати кошти безготівково, слід прийти у відділення банку та укласти договір про обслуговування. Це саме потрібно зробити й особам, які не є пенсіонерами та не мають рахунку в Ощадбанку. Якщо ж ви хочете змінити банк, тоді потрібно прийти у відділення Пенсійного фонду та написати про це відповідну заяву.

Заяву можна написати як у відділенні, так і на сайті ПФУ. Для цього потрібно зареєструватися та створити власний кабінет. У ньому користувач матиме багато корисних опцій та можливостей.

У ПФУ повідомили, що коштів на соціальну сферу вистачає

Також у ПФУ заявили, що на 2023 рік вистачає коштів і на пенсії, і на субсидії й на соціальні виплати. Ба більше, відбудеться навіть березнева індексація з індексом у 24%. Щоправда, інших доплат не планується. На цей час розмір пенсій заморожено до кінця року через складну економічну ситуацію в країні.