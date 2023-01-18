В 2023 году изменены правила начисления субсидий и льгот: детали

В этом году субсидиями начал заниматься Пенсионный фонд Украины. Также в этом году на субсидию рассчитывает значительно большее количество домохозяйств, чем в прошлом году. Все из-за резкого падения уровня доходов, безработицы, потери кормильцев и т.д. Правительство уверяет, что компенсацию за коммунальные услуги смогут получить абсолютно все, кто на нее имеет право. Однако правила оформления выплат несколько видоизменены. Вот что нужно знать.

Изменены условия выдачи средств получателям

Первое и главное обновление – это то, что отныне субсидия будет выплачиваться наличными. Об этом заявила пресс-служба ведомства, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение в денежной форме» (в редакции постановления КМУ от 12.09.2019). №1041).

В то же время тем льготникам, которые уже получали льготы в 2022 году наличными, деньги выплатят тем же способом. Если пенсионерам приходили деньги безналично, и в этом году так будет. Средства будут приходить на тот же счет.



Тем, кто не имеет счета в Ощадбанке, но хочет получать средства безналично, следует прийти в отделение банка и заключить договор об обслуживании. Это же нужно сделать и лицам, которые не являются пенсионерами и не имеют счета в Ощадбанке. Если же вы хотите изменить банк, то нужно прийти в отделение Пенсионного фонда и написать об этом соответствующее заявление.

Заявление можно написать как в отделении, так и на сайте ПФУ. Для этого нужно зарегистрироваться и создать свой кабинет. В нем у пользователя будет много полезных опций и возможностей.

В ПФУ сообщили, что средств на социальную сферу хватает

Также в ПФУ заявили, что на 2023 год хватает средств и на пенсии, и на субсидии и социальные выплаты. Более того, произойдет даже мартовская индексация с индексом в 24%. Правда, других доплат не планируется. На данный момент размер пенсий заморожен до конца года из-за сложной экономической ситуации в стране.