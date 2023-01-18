Експерти попереджають про надпотужну магнітну бурю червоного рівня небезпеки

Людям, які є чутливими до геомагнітних коливань варто бути на сторожі. На Землю насувається надпотужна магнітна буря червоного рівня небезпеки. Її вже оцінили в 5 балів за п’ятибальною шкалою. Експерти кажуть, що в цей день виходитимуть з ладу навіть деякі прилади. Щодо людей, то самопочуття багатьох буде дуже поганим.

Небезпечні дати 18, 19 та 20 січня

Це дуже затяжна буря, яка триватиме кілька днів і розпочалася вона 18 січня, а закінчиться аж 23-го. Її пік припадає на 19 та 20 січня. На спад це збурення піде аж 22-23 січня. І то, багато людей з хронічними недугами та, наприклад, високим артеріальним тиском ще почуватимуться не добре.

Симптоматика, яку провокують магнітні бурі

Експерти кажуть, що в ці дні більшість можуть відчувати головний біль, дзвін у вухах, запаморочення, безсоння, дратівливість, депресивні думки, сильну роздратованість. Це загальні симптоми, які відчувають майже всі і які суттєво погіршують якість життя. Щодо більш серйозних проблем, то це тахікардія, підвищення артеріального тиску, загострення хронічних хвороб. Науковці дослідили, що в період сильних магнітних бур, завжди збільшується кількість госпіталізацій. До лікарні потрапляють літні люди з інсультом та інфарктом. В зоні ризику й молодь, зокрема особи з хронічними хворобами, вагітні жінки і просто всі хто дуже метеозалежний.

Як полегшити свій стан?

Якось відокремити себе від впливу магнітної бурі неможливо. Будь-яке лікування має бути симптоматичним. Інколи серйозних симптомів можна уникнути, якщо в цей день не навантажувати себе фізичною роботою. Не можна нервувати, не можна піддаватися додатковому стресу. Не рекомендують вживати алкоголь та надмірну кількість кофеїну. Потрібно пити багато води, їсти легку їжу та більше часу проводити на свіжому повітрі.