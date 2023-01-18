Эксперты предупреждают о сверхмощной магнитной буре красного уровня опасности

Людям, которые чувствительны к геомагнитным колебаниям, стоит быть на страже. На Землю надвигается сверхмощная магнитная буря красного уровня опасности. Ее уже оценили в 5 баллов по пятибалльной шкале. Эксперты говорят, что в этот день будут выходить из строя даже некоторые приборы. Что касается людей, то самочувствие многих будет очень плохим.

Опасные даты 18, 19 и 20 января

Это очень затяжная буря, которая продлится несколько дней и началась она 18 января, а закончится 23-го. Ее пик приходится на 19 и 20 января. На убыль это колебание пойдет аж 22-23 января. И то, многие люди с хроническими недугами и, например, высоким артериальным давлением еще будут чувствовать себя нехорошо.

Симптоматика, провоцируемая магнитными бурями

Эксперты говорят, что в эти дни большинство могут испытывать головную боль, звон в ушах, головокружение, бессонницу, раздражительность, депрессивные мысли, сильную раздражительность. Это общие симптомы, которые испытывают почти все и существенно ухудшают качество жизни. Что касается более серьезных проблем, то это тахикардия, повышение АД, обострение хронических болезней. Ученые исследовали, что в период сильных магнитных бурь всегда увеличивается количество госпитализаций. В больницу попадают пожилые люди с инсультом и инфарктом. В зоне риска и молодежь, в том числе лица с хроническими болезнями, беременные женщины и просто все, кто очень метео зависим.

Как облегчить свое состояние?

Как-то отделить себя от воздействия магнитной бури нереально. Любое лечение должно быть симптоматическим. Иногда серьезных симптомов можно избежать, если в этот день не нагружать себя физической работой. Нельзя нервничать, нельзя подвергаться дополнительному стрессу. Не рекомендуют употреблять алкоголь и чрезмерное количество кофеина. Нужно пить много воды, есть легкую пищу и побольше времени проводить на открытом воздухе.