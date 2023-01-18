Сім’ям з дітьми виплачуватимуть щомісячну грошову допомогу: деталі

У 2023 році відбулося чимало змін стосовно соціальних виплат. Деякі з них відтепер не будуть продовжуватися автоматично. Деякі підвищили, або додали нові. Зокрема, по 2100 щомісяця можуть отримати родини в яких троє і більше дітей. На виплату претендують батьки дітей дошкільного віку, тобто тих, яким ще немає 6 років. Якщо в сім’ї троє та більше дітей, то на кожну наступну дитину (після третьої) виплачуватись буде ще додаткових 2100 гривень. Також, починаючи з січня цього року даний вид виплати не продовжать автоматично, як це було у 2022 році. На цю мить автоматичне продовження виплат стосується лише допомоги, яку отримують ВПО. А от будь-яка допомога, яка залежить від доходу, складу та статусу родини потребує додаткового продовження. Подавати документи потрібно у ЦНАП чи інші органи соціального захисту населення за місцем проживання.

На дітей передбачена ще одна допомога

Також, родини в яких виховується дитина віком до трьох років з інвалідністю, або один з батьків має інвалідність можуть розраховувати на послугу муніципальної няні. За няню держава виплачуватиме компенсацію у розмірі 6700 гривень. Це втричі більше ніж у попередньому році.

Щоб скористуватися послугою, потрібно самостійно знайти няню (це може бути як юридична, так і фізична особа підприємець) і укласти з нею договір. Потім батькам разом з нянею потрібно підійти до місцевих органів соціального захисту населення, і подати необхідний пакет документів. Це копії та оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, договір, якщо батьки є опікунами, то документ який це підтверджує. Також потрібно додати документи, які підтверджують, що няня отримала грошову винагороду за роботу. Це можуть бути чеки або квитанція. Наостанок слід написати заяву на відшкодування цих витрат.