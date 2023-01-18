Семьям с детьми будут выплачивать ежемесячное пособие: детали

В 2023 году произошло немало изменений в отношении социальных выплат. Некоторые из них теперь не будут продолжаться автоматически. Некоторые повысили или добавили новые. В частности, по 2100 ежемесячно могут получить семьи, в которых трое и более детей. На выплату претендуют родители детей дошкольного возраста, то есть тех, которым еще нет 6 лет. Если в семье трое и больше детей, то на каждого последующего ребенка (после третьего) будет выплачиваться еще дополнительных 2100 гривен. Также, начиная с января этого года, данный вид выплаты не продолжат автоматически, как это было в 2022 году. На данный момент автоматическое продление выплат касается только пособий, получаемых ВПЛ. А вот любая помощь, которая зависит от дохода, состава и статуса семьи, требует дополнительного продления. Подавать документы следует в ЦНАП или другие органы социальной защиты населения по месту жительства.

На детей предусмотрена еще одна помощь

Также, семьи в которых воспитывается ребенок до трех лет с инвалидностью, или один из родителей имеет инвалидность могут рассчитывать на услугу муниципальной няни. За няню государство будет выплачивать компенсацию в размере 6700 гривен. Это втрое больше, чем в предыдущем году.



Чтобы воспользоваться услугой, нужно самостоятельно найти няню (это может быть как юридическое, так и физическое лицо предприниматель) и заключить с ней договор. Затем родителям вместе с няней нужно подойти к местным органам социальной защиты населения и предоставить необходимый пакет документов. Это копии и подлинники паспорта, идентификационного кода, договор, если родители являются опекунами, то документ, который это подтверждает. Также нужно добавить документы, подтверждающие, что няня получила денежное вознаграждение за работу. Это могут быть чеки или квитанция. Напоследок следует написать заявление на возмещение этих расходов.