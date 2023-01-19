Пенсии, субсидии и социальные выплаты: в ПФУ рассказали, хватит ли на всех средств

В прошлом году, несмотря на начало полномасштабного вторжения, государство справилось с экономическим кризисом и исправно выплачивало людям пенсии и социальные выплаты. В этом году к этому прибавилось еще больше затрат. Значительно большая часть украинцев претендует на социальную помощь. Также больше домохозяйств имеют право оформить субсидию. К слову, субсидиями теперь занимается Пенсионный Фонд Украины. В связи с этим именно в ПФУ отчитались, хватит ли на всех средств, и стоит ли паниковать, если какая-либо из выплат не пришла вовремя.

Деньги в бюджет заложены, но они могут приходить с задержками

Правительство обещает, что субсидию получит каждое претендующее на нее домохозяйство. Средний размер выплаты составит 1800–1900 гривен.

Что касается пенсий и социальных выплат, то денежные средства заложены в бюджет в полном объеме. То есть их хватит для всех, даже учитывая мартовскую индексацию, которую решили не отменять. Единственная проблема может возникнуть при доставке средств. Те пенсионеры, которые получают выплаты по банковским счетам, не столкнутся с задержками. А вот те, кто берет пенсию в почтальона или на Укрпочте, могут иногда ждать. Здесь проблема уже не в ПФУ, а в организации работы Укрпочты. Компании не хватает работников, да и вообще работать с наличными деньгами всегда сложнее и дольше.

Правила выплаты субсидий изменены

К слову о субсидиях. В Пенсионном Фонде заявили, что субсидия будет выплачиваться наличными. Чтобы изменить это, нужно прийти в отделение Пенсионного Фонда и написать соответствующее заявление. Пенсионерам средства будут приходить на тот же счет или почту, что и пенсия. А людям не пенсионного возраста на специальные счета в Ощадбанке. Чтобы сменить банк, тоже нужно писать соответствующее заявление. Также все документы и заявления можно оформлять через портал ПФУ. Достаточно зарегистрироваться и создать собственный кабинет.