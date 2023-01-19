В Україні з’явилися долари з мітками, які банки не приймають: не обмінюють їх навіть міняйли

Купуючи валюту, або беручи у когось в борг, потрібно ретельно переглядати банкноти на наявність специфічних міток. Такі купюри опинилися в мешканця Дніпра, і тепер чоловік не знає, що з ними робити. Міняйли та обмінники їх не хочуть прийняти. Більшість банків теж. Деякі банки погодилися обміняти долари, але за смішним курсом, який в рази нижчий від офіційного. Що це за долари, та звідки вони в Україні? Спробуємо розібратися.

На купюрах дивні сині та червоні мітки, що схожі на печатку

Цією історією у мережі Фейсбук поділився мешканець Дніпра на ім’я Сергій. Також чоловік прикріпив фотографію злощасних купюр.

Чоловік додав, що міняйли у яких курс значно вищий від офіційного, не хотіли прийняти долари. Сказали, що не знають, що це за мітка. І що потім реалізувати ці купюри буде проблематично. Щодо банків, то Приватбанк та Ощадбанк теж відмовили клієнту. Погодився обміняти їх банк Пумб, але за курсом 35 гривень. Поки що чоловік не квапиться віддавати валюту за безцінь і роздумує, що це за мітки можуть бути.

Є кілька версій, що це за мітки

Цими версіями поділився сам власник грошей, а також деякі користувачі соціальної мережі, які залишили свої коментарі до публікації.

Зі слів одного з дописувачів, це може бути невдалий жарт митників.

“Злі наші митники поставили на кшталт мітку про перетин кордону, де громадянин на правових засадах перевіз необхідну йому суму в Україну і не заплатив хабаря на митниці“, написав чоловік. Інші користувачі припустили, що це можуть бути мексикансько-колумбійські долари, або ж валюта, яку в Україну завезли африканські студенти.

“Жартівники з НБУ. Там розрахувалися з кимось, а тепер приймають все з дисконтом і всі банки та обмінники тепер здають їм за заниженим курсом“, – ще одне дотепне припущення.

Що ж це за мітки, достеменно невідомо. Але, як показує практика краще такі банкноти оминати.