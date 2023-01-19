Пенсії, субсидії та соціальні виплати: у ПФУ розповіли, чи вистачить на всіх коштів

Минулого року попри початок повномасштабного вторгнення держава впоралася з економічною кризою та справно виплачувала людям пенсії й соціальні виплати. Цього року до всього додалося ще більше витрат. Значно більша частина українців претендує на соціальну допомогу. Також, більше домогосподарств мають право оформити субсидію. До слова субсидіями тепер займається Пенсійний Фонд України. У зв’язку з цим, саме у ПФУ відзвітували, чи вистачить на всіх коштів, та чи варто панікувати, якщо котрась із виплат не прийшла вчасно.

Гроші в бюджет закладено, але вони можуть приходити із затримками

Уряд обіцяє, що субсидію отримає кожне домогосподарство, яке на неї претендує. Середній розмір виплати становитиме 1800-1900 гривень.

Щодо пенсій та соціальних виплат, то кошти закладені у бюджет в повному обсязі. Тобто їх вистачить для всіх навіть враховуючи березневу індексацію, яку вирішили не скасовувати. Єдина проблема може виникнути з доставкою коштів. Ті пенсіонери, які отримують виплати на банківські рахунки, не стикнуться з затримками. А от, ті хто бере пенсію у листоноші чи на Укрпошті можуть інколи чекати. Тут проблема вже не у ПФУ, а в організації роботи Укрпошти. Компанії не вистачає працівників, та й загалом працювати з готівкою завжди складніше і довше.

Правила виплати субсидій змінено

До слова про субсидії. У Пенсійному Фонді заявили, що субсидія виплачуватиметься готівкою. Щоб змінити це потрібно прийти у відділення Пенсійного Фонду та написати відповідну заяву. Пенсіонерам кошти приходитимуть на той самий рахунок чи пошту, що і пенсія. А людям не пенсійного віку на спеціальні рахунки в Ощадбанку. Щоб змінити банк, теж потрібно писати відповідну заяву. Також, всі документи та заяви можна оформлювати через портал ПФУ. Достатньо лише зареєструватися та створити власний кабінет.