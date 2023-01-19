В Украине появились доллары с метками, которые банки не принимают: не обменивают их даже меняйлы
Покупая валюту, или беря у кого-то взаймы, нужно тщательно пересматривать банкноты на наличие специфических меток. Такие купюры оказались у жителя Днепра, и теперь мужчина не знает, что с ними делать. Меняйлы и обменники их не хотят принять. Большинство банков тоже. Некоторые банки согласились обменять доллары, но по смешному курсу, который в разы ниже официального. Что это за доллары и откуда они в Украине? Попробуем разобраться.
На купюрах странные синие и красные метки, похожие на печать
Этой истории в сети Фейсбук поделился житель Днепра по имени Сергей. Также мужчина прикрепил фотографию злосчастных купюр.
Он добавил, что меняйлы в которых курс значительно выше официального, не хотели принять доллары. Сказали, что не знают, что это за метка. И что потом продать эти купюры будет проблематично. Что касается банков, то ПриватБанк и Ощадбанк тоже отказали клиенту. Согласился обменять банк Пумб, но по курсу 35 гривен. Пока что мужчина не спешит отдавать валюту за бесценок и раздумывает, что это за метки могут быть.
Есть несколько версий, что это за метки
Этими версиями поделился сам владелец денег, а также некоторые пользователи социальной сети, которые оставили комментарии к публикации.
По словам одного из пользователей, это может быть неудачная шутка таможенников.
“Злые наши таможенники поставили вроде метку о пересечении границы, где гражданин на правовых началах перевез необходимую ему сумму в Украину и не заплатил взятки на таможне“, — написал мужчина. Другие пользователи предположили, что это могут быть мексиканско-колумбийские доллары, или же валюта, которую в Украину привезли африканские студенты.
“Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу“, — еще одно остроумное предположение.
Что же это за метки, неизвестно. Но, как показывает практика, лучше такие банкноты обходить стороной.
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