В Украине появились доллары с метками, которые банки не принимают: не обменивают их даже меняйлы

Покупая валюту, или беря у кого-то взаймы, нужно тщательно пересматривать банкноты на наличие специфических меток. Такие купюры оказались у жителя Днепра, и теперь мужчина не знает, что с ними делать. Меняйлы и обменники их не хотят принять. Большинство банков тоже. Некоторые банки согласились обменять доллары, но по смешному курсу, который в разы ниже официального. Что это за доллары и откуда они в Украине? Попробуем разобраться.

На купюрах странные синие и красные метки, похожие на печать

Этой истории в сети Фейсбук поделился житель Днепра по имени Сергей. Также мужчина прикрепил фотографию злосчастных купюр.

Он добавил, что меняйлы в которых курс значительно выше официального, не хотели принять доллары. Сказали, что не знают, что это за метка. И что потом продать эти купюры будет проблематично. Что касается банков, то ПриватБанк и Ощадбанк тоже отказали клиенту. Согласился обменять банк Пумб, но по курсу 35 гривен. Пока что мужчина не спешит отдавать валюту за бесценок и раздумывает, что это за метки могут быть.

Есть несколько версий, что это за метки

Этими версиями поделился сам владелец денег, а также некоторые пользователи социальной сети, которые оставили комментарии к публикации.

По словам одного из пользователей, это может быть неудачная шутка таможенников.

“Злые наши таможенники поставили вроде метку о пересечении границы, где гражданин на правовых началах перевез необходимую ему сумму в Украину и не заплатил взятки на таможне“, — написал мужчина. Другие пользователи предположили, что это могут быть мексиканско-колумбийские доллары, или же валюта, которую в Украину привезли африканские студенты.

“Шутники из НБУ. Там рассчитались с кем-то, а теперь принимают все с дисконтом и все банки и обменники теперь сдают им по заниженному курсу“, — еще одно остроумное предположение.

Что же это за метки, неизвестно. Но, как показывает практика, лучше такие банкноты обходить стороной.