Геомагнітне поле Землі буде нестабільним сьогодні: як вберегтися

За останню добу сонячна активність була на низькому та помірному рівні. За останні 24 години на Сонці зафіксувати лише п’ять спалахів класу С, максимальний з них був спалах класу С9,42. Подібні спалахи майже не чинять впливу на нашу планету.

Очікується, що в четвер, 19 січня, геомагнітне поле землі буде від спокійного до нестабільного. Сонячна активність буде на досить помірному рівні з невисокою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Таким чином сонячна активність станом на 19 січня буде наступною:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 92.

Вчені давно довели, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття за здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризики інфарктів та інсультів.

Метеозалежні люди під час магнітних бур страждають від поганого самопочуття. Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, дотримуйтеся наступних порад:

відмовтеся від вживання кави та енергетичних напоїв;

не вживайте їжу, яка сприяє затримці вологи в організмі — копчене, солене та смажене;

спіть не менше семи годин в день, а краще більше;

перед сном провітріть спальню;

не вживайте алкоголю та відмовтеся від куріння, або хоча б зменште кількість викурених сигарет.

більше часу проводьте на свіжому повітрі, прогуляйтеся перед сном;

якщо ви страждаєте від хронічних хвороб, особливо серцево-судинної системи, обов’язково майте при собі ліки, які вживаєте постійно, щоб швидко зняти напад.

Також під час магнітних бур часто виникає запаморочення, тож якщо ви метеозалежні, не сідайте за кермо. Не ставте під загрозу власне життя та здоров’я, і не піддавайте ризику оточуючих. Краще пересядьте на громадський транспорт або пройдіться пішки.