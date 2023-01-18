Зима отменяется: синоптики поделились обновленным прогнозом на январь и февраль

Нынешняя зима очень удивляет украинцев. Погода совсем не зимняя, хотя еще осенью синоптики прогнозировали кратковременные морозы и снежные сугробы. Но вот половина зимы уже прошла, а ни особых морозов, ни тем более снега украинцы так и не увидели. Более того, новый год встречали прямо-таки при весенней температуре воздуха в +16. Эксперты говорят, что с большой вероятностью тепло продержится еще несколько недель, а может, и до весны. Как минимум ближайшие несколько дней совсем не будут такими, как должны быть в январе.

Известен прогноз до конца января

Синоптики единодушны с прогнозом на январь. Говорят, холодно не будет. Самым холодным станет 27 января. В этот день столбики термометров должны опуститься до -1 градуса днем и -7 ночью. Все остальные дни будут относительно теплыми, а именно в диапазоне 0,3 градуса. Более того, во многие области возвращается ясная и солнечная погода, а затем на улице по ощущениям станет еще теплее.

В феврале тоже будет тепло

Несмотря на то, что в феврале всегда бушуют морозы, в этом году все пойдет не по плану. Синоптики говорят, что последний месяц зимы будет еще теплее января. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0,7 градусов. Кратковременные ночные морозы возможны только в первые числа месяца, однако они не опустятся ниже -5.

В феврале синоптики прогнозируют осадки. Ожидается мокрый снег с дождем, который будет чередоваться солнечной погодой. Если январский прогноз с 99% вероятно точен, то прогноз на февраль еще может корректироваться.

В этом году украинцы, как никогда, радуются отсутствию снега и холодов, ведь из-за регулярных обстрелов инфраструктуры, во всех областях применяются плановые и аварийные отключения света. Любой мороз сразу сильно усложнит и без того критическую ситуацию.