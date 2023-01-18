Зима відміняється: синоптики поділилися оновленим прогнозом на січень та лютий

Цьогорічна зима неабияк дивує українців. Погода зовсім не зимова, хоче ще восени синоптики прогнозували короткочасні морози й снігові замети. Та ось, половина зими вже минула, а ні особливих морозів, ні тим паче снігу українці так і не побачили. До того ж новий рік зустрічали прямо таки при весняній температурі повітря у +16. Експерти кажуть, що з великою ймовірністю тепло протримається ще кілька тижнів, а може й до весни. Як мінімум найближчі кілька днів зовсім не будуть такими, як мали б бути у січні.

Відомо прогноз до кінця січня

Синоптики одностайні з прогнозом на січень. Кажуть, що холодно не буде. Найхолоднішим стане 27 січня. В цей день стовпчики термометрів мають опуститися до -1 градуса вдень, і -7 вночі. Всі решта дні будуть відносно теплими, а саме в діапазоні 0, +3 градуси. На додаток, до багатьох областей повертається ясна та сонячна погода, а відтак на вулиці по відчуттях стане ще тепліше.

У лютому теж буде тепло

Попри те, що у лютому завжди вирують морози, цього року все піде не за планом. Синоптики кажуть, що останній місяць зими буде ще теплішим ніж січень. Температура повітря коливатиметься в межах 0, +7 градусів. Короткочасні нічні морози можливі лише у перших числах місяця, однак вони не опустяться нижче -5.

В лютому синоптики прогнозують опади. Очікується мокрий сніг з дощем, який чергуватиметься сонячною погодою. Якщо січневий прогноз з 99% вірогідністю точний, то прогноз на лютий ще може коригуватися.

Цього року українці, як ніколи радіють відсутності снігу та холодів, адже через регулярні обстріли інфраструктури, в усіх областях застосовуються планові та аварійні відключення світла. Будь-який мороз одразу ж сильно ускладнить і без того критичну ситуацію.