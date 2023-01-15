Минимальная зарплата не менее 13 500 гривен: в Кабмине установят финансовые гарантии для украинцев

Кабинет Министров Украины установил минимальный размер заработной платы для определенных категорий населения.

Такая информация была обнародована в официальном телеграм-канал Министерства здравоохранения Украины.

Правительство установило финансовые гарантии для работников медицинской сферы. Таким образом, минимальная зарплата медиков будет составлять:

минимум 20 тыс. грн для врачей, фармацевтов и специалистов по реабилитации;

не менее 13,5 тыс. грн. для медицинских сестер и медбратьев.

В Министерстве здравоохранения Украины подчеркнули, что это минимальный уровень заработной платы, гарантируемый всем медицинским работникам, работающим полный рабочий день.

Гарантии выплаты базовой заработной платы будут касаться медицинских учреждений, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины по Программе медицинских гарантий.

При этом фонд оплаты труда с начислением за текущий месяц не может превышать 85% денежного дохода, полученного в текущем месяце с учетом накопленного остатка.

Что касается врачей первичного звена и медицинских сестер, работающих с ними, то они будут получать гарантированную выплату при условии, что у них не менее 70% от оптимального количества подписанных с пациентами деклараций.

Следует отметить, что с 1 октября 2022 года минимальная заработная плата в Украине составляет всего 6 700 гривен.

Учитывая сложную ситуацию, вызванную полномасштабным вторжением оккупантов, власти решили отказаться от повышения минимальной заработной платы в этом году. Хотя в прошлом году, то есть до полномасштабной войны, планировалось повышение минимальной заработной платы до 7 250 гривен.

Вероятно, до полной победы над оккупационной армией ждать повышения уровня заработной платы не стоит. В целом индексация на этот год отменена. Однако не так давно в Министерстве социальной политики анонсировать повышение пенсий с 1 марта. Однако процент на который повысят пенсии пообещали сообщить ближе к концу января, когда будут подведены итоги декабря 2022 года.