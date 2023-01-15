Сім’ям з дітьми роздадуть гроші: хто та скільки може отримати 

У 2023 році українські сім’ї з дітьми зможуть отримувати щомісячні виплати. Сума цих виплат складе 2100 гривень. При цьому гроші отримають ті, хто має троє та більше дітей.

Як говориться в поясненні Міністерства соціальної політики, гроші платитимуть до того часу, поки дитина не досягне 6-річного віку. Допомога багатодітним сім’ям була введена урядом ще з 1 квітня 2019 року. Батьки можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 2 100 гривень.

При цьому оформити допомогу можна в будь-який в будь-який момент, навіть якщо дитині вже виповнилося 5 років. Чим більша сім’я, тим більшою буде сума виплати. Після третьої дитини на кожну наступну можна отримати додаткові 2 100 гривень. Зазначимо, що у 2023 році сума виплати не зміниться. Адже до суми в розмірі 2 100 гривень виплату підвищили ще в березні минулого року.

При цьому у 2023 році індексацію виплат заморозили, включно з соціальною допомогою для багатодітних сімей. Причина пов’язана зі значним дефіцитом державного бюджету України.

Проте в Міністерстві соціальної політики нещодавно заявили, що в березні планується індексація пенсійних виплат. Експерти стверджують, що підвищити пенсійні виплати мали б на 24%, проте таке навряд чи відбудеться, адже основна сума держбюджету спрямована на підтримку Збройних сил України. Друге місце за пріоритетністю займає соціальна сфера.

Також експерти прогнозують, що перше півріччя цього року буде досить стабільним, а гривня утримуватиме позиції завдяки суттєвій фінансовій допомозі від наших західних партнерів. В другій половині року ситуація може стрімко змінитися, адже нестача коштів в бюджеті стане більш значною. Щоб згладити ситуацію Національний банк України може прийняти рішення про припинення стримування гривні. Проте навряд чи курс долара зросте до 50 гривень за одиницю. Ситуація досить стабільна, але реально все залежить від успіхів Збройних сил України на фронті.