Семьям с детьми раздадут деньги: кто и сколько может получить

В 2023 году украинские семьи с детьми смогут получить ежемесячные выплаты. Сумма этих выплат составит 2100 гривен. При этом деньги получат те, у кого есть трое и более детей.

Как говорится в разъяснении Министерства социальной политики, деньги будут платить до тех пор, пока ребенок не достигнет 6-летнего возраста. Помощь многодетным семьям была введена правительством с 1 апреля 2019 года. Родители могут получить ежемесячное пособие в размере 2 100 гривен.

При этом оформить помощь можно в любой момент, даже если ребенку уже исполнилось 5 лет. Чем больше семья, тем больше сумма выплаты. После третьего ребенка на каждого следующего можно получить дополнительные 2 100 гривен. Отметим, что в 2023 году сумма выплаты не изменится. Ведь до суммы в размере 2100 гривен выплату повысили еще в марте прошлого года.

При этом в 2023 году индексацию выплат заморозили, включая социальную помощь для многодетных семей. Причина связана с большим дефицитом государственного бюджета Украины.

Однако в Министерстве социальной политики недавно заявили, что в марте планируется индексация пенсионных выплат. Эксперты утверждают, что повысить пенсионные выплаты должны на 24%, однако такое вряд ли произойдет, ведь основная сумма госбюджета направлена ​​на поддержку Вооруженных сил Украины. Второе место по приоритетности занимает социальная сфера.

Также эксперты прогнозируют, что первое полугодие этого года будет достаточно стабильным, а гривна будет удерживать позицию благодаря существенной финансовой помощи от наших западных партнеров. Во второй половине года ситуация может стремительно измениться, ведь нехватка средств в бюджете станет более значительной. Чтобы сгладить ситуацию, Национальный банк Украины может принять решение о прекращении сдерживания гривны. Однако вряд ли курс доллара вырастет до 50 гривен за единицу. Ситуация достаточно стабильная, но реально все зависит от успехов Вооруженных Сил Украины на фронте.