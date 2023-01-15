Семьям с детьми раздадут деньги: кто и сколько может получить
В 2023 году украинские семьи с детьми смогут получить ежемесячные выплаты. Сумма этих выплат составит 2100 гривен. При этом деньги получат те, у кого есть трое и более детей.
Как говорится в разъяснении Министерства социальной политики, деньги будут платить до тех пор, пока ребенок не достигнет 6-летнего возраста. Помощь многодетным семьям была введена правительством с 1 апреля 2019 года. Родители могут получить ежемесячное пособие в размере 2 100 гривен.
При этом оформить помощь можно в любой момент, даже если ребенку уже исполнилось 5 лет. Чем больше семья, тем больше сумма выплаты. После третьего ребенка на каждого следующего можно получить дополнительные 2 100 гривен. Отметим, что в 2023 году сумма выплаты не изменится. Ведь до суммы в размере 2100 гривен выплату повысили еще в марте прошлого года.
При этом в 2023 году индексацию выплат заморозили, включая социальную помощь для многодетных семей. Причина связана с большим дефицитом государственного бюджета Украины.
Однако в Министерстве социальной политики недавно заявили, что в марте планируется индексация пенсионных выплат. Эксперты утверждают, что повысить пенсионные выплаты должны на 24%, однако такое вряд ли произойдет, ведь основная сумма госбюджета направлена на поддержку Вооруженных сил Украины. Второе место по приоритетности занимает социальная сфера.
Также эксперты прогнозируют, что первое полугодие этого года будет достаточно стабильным, а гривна будет удерживать позицию благодаря существенной финансовой помощи от наших западных партнеров. Во второй половине года ситуация может стремительно измениться, ведь нехватка средств в бюджете станет более значительной. Чтобы сгладить ситуацию, Национальный банк Украины может принять решение о прекращении сдерживания гривны. Однако вряд ли курс доллара вырастет до 50 гривен за единицу. Ситуация достаточно стабильная, но реально все зависит от успехов Вооруженных Сил Украины на фронте.
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