Часть украинцев освободили от оплаты коммуналки: названы условия

Некоторые категории украинцев могут не платить за коммунальные услуги. Это правило распространяется на тех, кто временно покинул свое место жительства.

Об этом сообщили в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Также такое право есть у людей, не установивших счетчики на определенные виды коммунальных услуг. То есть, если у вас установлен счетчик, вы будете платить за реально использованные кубометры воды или газа. Если счетчика нет, то коммуналку начисляют соответственно количеству лиц, проживающих в домохозяйстве. То есть отменить оплату за коммуналку могут в случаях, если лицо:

учится в другом населенном пункте;

находится на длительном лечении в другом городе или даже за границей;

проходит срочную службу или является мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей, в том числе в качестве беженца;

потребитель является внутренне перемещенным лицом и сейчас проживает в другом населенном пункте, где и платит за коммуналку.’

Если вы принадлежите к одной из этих категорий, информацию нужно подтвердить справками. Также понадобится акт, подтверждающий количество лиц, проживающих в домохозяйстве. Этот документ должна утвердить обслуживающая организация. При этом стоит обратить внимание, что стоимость тепла не зависит от количества людей, проживающих в помещении, а от метража самого помещения. То есть, даже если в период отопительного сезона в квартире никто не проживал, то платить за тепло все равно придется. А вот за газ и воду – нет.

Для пересчета оплаты за коммунальные услуги понадобится собрать следующие документы:

заявка в ЦКС;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный номер;

документ о праве собственности или пользования жилым помещением;

документ, подтверждающий местонахождение по другому адресу. Причины могут быть разными: работа, лечение, обучение, служба в рядах ВСУ, отбывание наказания, временное пребывание за границей и другие.