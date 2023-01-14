Часть украинцев освободили от оплаты коммуналки: названы условия
Некоторые категории украинцев могут не платить за коммунальные услуги. Это правило распространяется на тех, кто временно покинул свое место жительства.
Об этом сообщили в Центре коммунального сервиса (ЦКС).
Также такое право есть у людей, не установивших счетчики на определенные виды коммунальных услуг. То есть, если у вас установлен счетчик, вы будете платить за реально использованные кубометры воды или газа. Если счетчика нет, то коммуналку начисляют соответственно количеству лиц, проживающих в домохозяйстве. То есть отменить оплату за коммуналку могут в случаях, если лицо:
- учится в другом населенном пункте;
- находится на длительном лечении в другом городе или даже за границей;
- проходит срочную службу или является мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины;
- отбывает наказание в местах лишения свободы;
- находится за границей, в том числе в качестве беженца;
- потребитель является внутренне перемещенным лицом и сейчас проживает в другом населенном пункте, где и платит за коммуналку.’
Если вы принадлежите к одной из этих категорий, информацию нужно подтвердить справками. Также понадобится акт, подтверждающий количество лиц, проживающих в домохозяйстве. Этот документ должна утвердить обслуживающая организация. При этом стоит обратить внимание, что стоимость тепла не зависит от количества людей, проживающих в помещении, а от метража самого помещения. То есть, даже если в период отопительного сезона в квартире никто не проживал, то платить за тепло все равно придется. А вот за газ и воду – нет.
Для пересчета оплаты за коммунальные услуги понадобится собрать следующие документы:
- заявка в ЦКС;
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- идентификационный номер;
- документ о праве собственности или пользования жилым помещением;
- документ, подтверждающий местонахождение по другому адресу. Причины могут быть разными: работа, лечение, обучение, служба в рядах ВСУ, отбывание наказания, временное пребывание за границей и другие.
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